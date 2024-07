90% des habitants de la bande de Gaza ont été déplacés (UNICEF)

Selon un rapport de l’IRNA publié jeudi 18 juillet, citant le Centre d'information sur la Palestine, l'UNICEF ajoute que bon nombre de ces personnes déplacées qui ont quitté leur foyer depuis le début de la guerre (début octobre 2023) sont des enfants et des femmes.



Réagissant aux évolutions amères, l'UNICEF a annoncé sur son compte X : Les endroits vers lesquels les habitants de la bande de Gaza sont contraints de migrer ne disposent en fait pas des conditions nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux et de sécurité de la population. »

Pendant ce temps, Philippe Lazzarini, chef de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), a récemment confirmé dans un rapport que le régime israélien avait bombardé au moins 8 écoles dans la bande de Gaza au cours des 10 derniers jours, dont 6 appartenant à l'UNRWA.