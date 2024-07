Le Hamas a condamné la prise d'assaut de la Mosquée d'al-Aqsa

« Nous condamnons avec la plus grande fermeté l'incursion du terroriste extrémiste Ben-Gvir dans les cours de la mosquée bénie d'Al-Aqsa et considérons cette démarche comme une grave provocation et une escalade », a déclaré le mouvement dans un communiqué.

Au milieu d'une escorte policière serrée, M. Ben-Gvir a pris d'assaut la mosquée de Jérusalem-Est occupée jeudi pour la cinquième fois depuis qu'il a pris ses fonctions à la fin de l'année 2022.

Le Hamas a ajouté que ce qu'a fait M. Ben-Ghafir « s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement extrémiste sioniste pour judaïser la mosquée Al-Aqsa, ce que notre peuple inébranlable et inébranlable ne permettra pas face aux crimes et à l'empiètement de l'occupation sur leur terre et leurs lieux saints ».

Le mouvement a appelé « l'Organisation de la coopération islamique et la Ligue arabe à prendre des mesures sérieuses pour mettre fin à ces violations systématiques contre la mosquée Al-Aqsa, la première qibla des musulmans et la troisième des deux saintes mosquées ».

Il a appelé à « prendre des mesures urgentes pour forcer l'occupation criminelle à mettre fin à son crime de judaïsation contre les lieux saints islamiques et chrétiens à Jérusalem et dans toute la Palestine occupée ».