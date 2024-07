Une responsable des Nations unies apprécie le rôle constructif de l'Iran dans les questions humanitaires

Lors de la réunion, Baqeri Kani a souligné que le meurtre d'innocents à Gaza par le régime sioniste était un exemple clair du génocide des Palestiniens et de leur déportation forcée, et a insisté sur la nécessité pour la communauté internationale de prêter attention à ces crimes et de prendre des mesures immédiates pour empêcher qu'ils ne se poursuivent.

Le ministre iranien des affaires étrangères par intérim a également appelé à une gestion forte et urgente des Nations Unies pour lever complètement le blocage de la frontière de Rafah et envoyer de l'aide humanitaire à Gaza.

Les Nations Unies peuvent compter sur la capacité de la République islamique d'Iran pour parvenir à la paix et à la sécurité dans la région, a promis le haut diplomate iranien.

La sous-secrétaire générale aux affaires humanitaires, Mme Joyce Msuya, a apprécié le rôle constructif de la République islamique dans les questions humanitaires et a expliqué les efforts des Nations unies, dans le domaine des questions humanitaires et l'envoi d'aide humanitaire à Gaza.