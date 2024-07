Critique de Bagheri à l'égard des approches américaines dans les négociations nucléaires iraniennes et de l'attaque israélienne sur Gaza

"Ali Bagheri", ministre par intérim des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, a ajouté jeudi, heure locale, lors d'une conversation avec des journalistes à New York : "Malheureusement, dans la situation actuelle dans la région, le crime et le génocide menés par les sionistes continueut, et on assisste à son niveau le plus inhumain.

Le Ministre iranien des Affaires étrangères par intérim a expliqué : Dans notre dossier nucléaire, ce sont les Américains qui se sont retirés du JCPOA et ont complètement perturbé le chemin, ou dans le conflit de Gaza, ce sont les Américains qui sont les principaux coupables en envoyant des armes meurtrières et avancées. l'équipement militaire renforce et même encourage les sionistes à commettre davantage de crimes à Gaza, et ils ne peuvent donc pas jouer le rôle de médiateur, de médiateur neutre dans ce domaine.

Bagheri a souligné : Par conséquent, l'unilatéralisme est dans une impasse sur la voie de la paix et de la stabilité, et la productivité du multilatéralisme se manifeste actuellement de plus en plus clairement.

Le ministre iranien des Affaires étrangères par intérim a poursuivi : Compte tenu de l'officialisation de l'adhésion de la République islamique d'Iran à l'Organisation de coopération de Shanghai et au groupe BRICS, il est naturel que l'Iran apparaisse dans une position plus nouvelle et plus efficace sur la scène internationale dans la situation actuelle et en utilisant ces capacités, le multilatéralisme tente de trouver des solutions aux problèmes et crises mondiaux importants avec la coopération d'autres membres de la communauté internationale et de prendre des mesures sérieuses dans cette direction dans le domaine de la stabilisation.