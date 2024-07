Tel-Aviv n'est plus sûr (Forces armées yéménites)

Selon le rapport d'Al-Masira cité par l’IRNA, Yahya Saree, a annoncé dans un communiqué émis ce vendredi matin 19 juillet, que l'armée yéménite avait pris pour cible ciblé Tel Aviv, en Palestine occupée (Israël), dans le cadre d'une opération spéciale dont les détails seront communiqués ultérieurement.

Auparavant, les médias du régime sioniste, citant des sources de sécurité, avaient rapporté qu'un gros drone s'était approché de Tel Aviv depuis la mer à basse altitude, et on ne sait pas comment il a pu traverser toutes les couches de systèmes de défense et frapper un bâtiment à Tel Aviv. Aviv.

Des sources d'information ont rapporté la mort d'un sioniste et lors de l’attaque. A cela s’ajoute sept blessés.