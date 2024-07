Cyberattaque massive contre le régime sioniste

La Cyber Unité de l’Armée Sioniste a également annoncé que différents systèmes sont touchés par cette cyberattaque.

Certains médias rapportent que les systèmes de communication de la police, des pompiers et des urgences sont en panne.

Cette cyberattaque a eu lieu quelques heures seulement après l'opération réussie de drone des forces armées yéménites sur le centre de Tel-Aviv.

Ce vendredi matin, un drone est entré dans l'espace aérien de Tel-Aviv et a visé un bâtiment proche de l'ambassade américaine.

Les médias sionistes, citant des sources de sécurité, ont rapporté qu'un gros drone s'est approché de Tel-Aviv depuis la mer à basse altitude, et on ne sait pas clairement comment il a pu traverser toutes les couches de systèmes de défense et frapper un bâtiment à Tel-Aviv.