Israël représente une menace pour la paix et la sécurité internationales (Téhéran)

Selon le journaliste d’IRNA, Nasser Kanani réagissant aux évolutions, a écrit dans un message sur le réseau social X (ancien Twitter) : « La nouvelle résolution de la Knesset, le parlement du régime factice israélien se dit opposée à la création d’un État indépendant palestinien après 9 mois de crimes de guerre continus et de campagne génocidaire contre les Palestiniens, menés par l'armée terroriste de ce régime. Ce refus montre une fois de plus au monde entier la nature raciste du régime sioniste usurpateur. »

« Le régime d’apartheid d’Israël constitue non seulement une menace pour la nation palestinienne, mais aussi une menace pour la paix et la sécurité internationales », a insisté le diplomate.

Et d’ajouter : « Dans l'ombre de l'inaction des gouvernements et des organisations internationales, y compris les Nations Unies, pour garantir les droits du peuple musulman de Palestine et appliquer les lois et réglementations internationales contre le régime sioniste usurpateur, la résistance et la lutte contre les occupants jusqu'à la réalisation des pleins droits des Palestiniens, est le droit légitime de cette nation victime de l’occupation. »