Panne informatique mondiale : «le problème» est «en cours de correction»

Le géant de la tech Microsoft a déclaré vendredi qu'il était en train de prendre des "mesures d'atténuation" après qu'une panne a touché de nombreuses entreprises, et notamment des compagnies aériennes.

Le problème à l'origine de la panne informatique qui paralyse vendredi de nombreuses entreprises partout dans le monde, mais aussi les organisateurs des JO-2024 à Paris, est "identifié" et "en cours de correction", a annoncé le patron de Crowdstrike, groupe américain de cybersécurité.

"CrowdStrike travaille activement avec les clients touchés par un défaut trouvé dans une seule mise à jour de contenu pour les utilisateurs Windows (...) Il ne s'agit pas d'un incident de sécurité ou d'une cyberattaque. Le problème a été identifié, isolé et un correctif a été déployé", a écrit George Kurtz sur les réseaux sociaux X et LinkedIn.

La panne mondiale touchant de nombreuses activités à travers le monde "perturbe les opérations informatiques" des organisateurs des Jeux olympiques, a indiqué vendredi le comité d'organisation de Paris-2024.

"Paris-2024 est informé des problèmes techniques mondiaux qui touchent les logiciels Microsoft. Ces problèmes perturbent les opérations informatiques de Paris 2024", précise le Cojo dans un communiqué, à une semaine de la cérémonie d'ouverture des Jeux (26 juillet-11 août).

Alors que la responsabilité de cette panne n'est pas encore clairement attribuée, Microsoft ajoute rester "mobilisé pour gérer cet événement avec la plus haute priorité et en urgence, tout en continuant à traiter l'impact persistant pour les applications Microsoft 365 restantes qui sont dans un état dégradé". Selon Oleg Gorokhovsky, fondateur de la banque en ligne ukrainienne Monobank, la panne est "liée à une interaction entre l'antivirus Crowdstrike et Windows".