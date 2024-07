Le Jihad islamique apprécie l'opération qualitative des forces yéménites à Tel-Aviv

Le mouvement a annoncé dans un communiqué de presse qu'il « bénit l'opération audacieuse menée par les héros des forces armées yéménites en ciblant le cœur de (Tel Aviv), en soutien au peuple palestinien ».

Il a ajouté : « Cette opération est une réponse naturelle à la guerre d'extermination en cours contre notre peuple et aux crimes de guerre soutenus par l'administration Biden et les gouvernements occidentaux. »

« La participation de nos frères du Yémen à la défense de la Palestine est une réponse au soutien occidental à l'entité sioniste. Ils ont prouvé, avec nos frères du Liban et d'Irak, que la cause de la Palestine et de la mosquée Al-Aqsa est la cause centrale de la nation arabe et islamique, et que la résistance est le seul moyen de faire face à l'arrogance sioniste et occidentale ».

Vendredi, les forces armées yéménites ont annoncé avoir visé une cible importante dans la ville de « Jaffa », à l'intérieur des territoires palestiniens occupés (Tel Aviv).