Les forces armées yéménites annoncent avoir pris pour cible le navire Lobivia dans le golfe d'Aden

« Les forces navales, les forces de missiles et les forces aériennes de drones des forces armées yéménites ont mené une opération militaire qualitative conjointe dans le golfe d'Aden, visant le navire « Lobivia » avec un certain nombre de missiles balistiques et de drones, et la frappe a été précise et directe », a déclaré le porte-parole des forces yéménites, le général de brigade Yahya Saree, dans un communiqué lu vendredi après-midi, selon le porte-parole des forces yéménites, le général de brigade Yahya Saree.

Le général de brigade Saree a souligné que le navire a été pris pour cible parce que la société qui le possède a violé la décision d'interdire l'entrée dans les ports de la Palestine occupée.

« La poursuite de l'agression israélienne en commettant des massacres contre nos frères à Gaza ne fera que pousser le peuple yéménite, ses forces armées et ses moudjahidines à soutenir davantage les opérations de soutien et de victoire pour le peuple palestinien opprimé », a-t-il souligné.

Les forces armées yéménites ont renouvelé leur appel à tous les peuples arabes et islamiques pour qu'ils remplissent leurs devoirs religieux, humanitaires et moraux envers le peuple arabe palestinien et participent activement à cette bataille fatidique et inévitable, soulignant que leurs opérations ne s'arrêteront pas tant que l'agression ne cessera pas et que le siège du peuple palestinien dans la bande de Gaza ne sera pas levé.