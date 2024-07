Le Hamas salue l'opération des forces yéménites au cœur de Tel-Aviv

Dans une déclaration publiée, vendredi, le Hamas a salué l'utilisation du drone Yafa et la déclaration par les forces yéménites de Tel Aviv comme zone dangereuse, ainsi que le lancement d'une phase au cours de laquelle elles ciblent la profondeur de l'entité sioniste fasciste et son front intérieur, en réponse à l'agression brutale en cours contre notre peuple palestinien désarmé dans la bande de Gaza et en soutien à la résistance palestinienne.

Le mouvement a affirmé que « ce que font les frères d'Ansarallah au Yémen et les fronts de résistance au Liban et en Irak, et leur ciblage continu des intérêts et de la profondeur sioniste, est un droit inhérent à la résistance de notre nation et de ses peuples pour faire face à l'agression fasciste sioniste et à son arrogance dans la région, ce qui est une affirmation de l'unité de la nation et du destin commun qui l'unit, qui est le titre de son salut de l'hégémonie coloniale sioniste ».

Le Hamas « apprécie hautement » les positions du chef d'Ansarallah, Sayyid Abd al-Malik al-Houthi, et du « cher peuple yéménite qui soutient notre peuple palestinien avec toute l'énergie et les capacités dont il dispose ».

Il a également salué les positions des combattants de la résistance d'Ansarallah, du Hezbollah, du Groupe islamique au Liban et de la Résistance islamique en Irak, ainsi que leurs sacrifices, appelant « toutes les forces et adresses de la nation, y compris les armées, les mouvements et les partis, à s'unir, à se joindre à la bataille de l'honneur et de la dignité, et à frapper l'occupant fasciste, en victoire du sang des innocents de Gaza, et en défense de la sainteté des lieux saints violés par les colons fascistes, en particulier la mosquée bénie d'Al-Aqsa ».

Le Hamas a souligné dans sa déclaration que « Notre peuple n'est pas seul aujourd'hui, et l'inondation d'Al-Aqsa est le titre d'une bataille et d'un large front des peuples libres de ce monde».