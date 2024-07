Le Hezbollah mène 12 opérations de qualité contre Israël en une journée

Le Hezbollah a publié plusieurs déclarations affirmant qu'il soutenait le peuple palestinien dans la bande de Gaza et sa résistance courageuse et honorable : Vendredi, à 17 h 54, les moudjahidines de la Résistance islamique ont pris pour cible la position de Sammaqa, dans les collines libanaises occupées de Kafr Shuba, en la frappant directement avec des armes à missiles.

- À 17 h 23, les moudjahidines de la résistance islamique ont pris pour cible la position de Ruwaisat al-Qarn dans les fermes libanaises occupées de Shabaa et l'ont frappée directement avec des missiles.

- Vendredi après-midi, les Moudjahidine de la Résistance islamique ont pris pour cible un système technique sur le site d'Al-Abbad à l'aide d'un drone d'attaque en piqué, qui l'a touché avec précision et a conduit à sa destruction. »

- À 16 h 10 vendredi, les moudjahidines de la résistance islamique ont pris pour cible la position d'al-Marj avec des obus d'artillerie qui l'ont touchée de plein fouet.

- En réponse aux attaques de l'ennemi contre les villages et les maisons civiles du sud, en particulier l'attaque contre les villes de Houla et Blida, les moudjahidine de la résistance islamique ont pris pour cible les bâtiments utilisés par les soldats de l'ennemi dans la localité de Manara avec des armes appropriées et les ont frappés directement.

- En réponse aux attaques de l'ennemi israélien contre les civils hier dans les villes de Safad al-Battikh, Majdal Selm et Shaqra, les Moudjahidine de la Résistance Islamique ont bombardé aujourd'hui, vendredi, pour la première fois, trois nouvelles colonies, à savoir : Abirim, Neve Zeev et Manot, avec des dizaines de roquettes Katioucha ».

- En réponse aux attaques de l'ennemi israélien contre les civils hier dans les villes de Safad al-Battikh, Majdal Selm et Shaqra, les Moudjahidines de la Résistance Islamique ont bombardé aujourd'hui, vendredi, pour la première fois, la colonie de Neveh Zeev avec des roquettes Katioucha.

- À 12 h 13 ce vendredi, les moudjahidines de la résistance islamique ont pris pour cible des positions d'artillerie ennemies à Khirbet Ma'ar et un déploiement de ses soldats dans les environs avec des dizaines de roquettes Katioucha et Falak, réussissant à atteindre directement les cibles.

- A 12h00 vendredi, les Moudjahidine de la Résistance Islamique ont pris pour cible la position de Metulla avec des obus d'artillerie, l'atteignant directement ».

- Vendredi, les Moudjahidine de la Résistance Islamique ont pris pour cible un déploiement de soldats de l'ennemi israélien dans les environs de la caserne de Ramim avec un missile Burkan, l'atteignant directement et provoquant un incendie dans le lieu. »

- Vendredi à 9h30, les moudjahidine de la Résistance islamique ont pris pour cible la position de Ruwaysat al-Alam dans les collines libanaises occupées de Kafr Chouba avec un missile lourd « Wabil », fabriqué par les moudjahidine de la Résistance islamique, qui a frappé directement, détruit une partie de la position et y a mis le feu. »

- En réponse aux attaques de l'ennemi israélien contre des civils dans les villes de Safad al-Battikh, Majdal Selm et Shaqra, les moudjahidines de la Résistance islamique ont bombardé pour la première fois la colonie d'Abirim avec des roquettes Katioucha.

Il convient de mentionner que le Hezbollah a bombardé des colonies israéliennes pour la première fois aujourd'hui, et qu'il a expliqué dans ses déclarations la nature de sa réponse, promettant de bombarder d'autres nouvelles colonies en cas d'attaque contre des civils au Liban.