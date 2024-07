JO 2024 : la plus grande délégation sportive d’Iran quitte Téhéran pour Paris

Selon l’IRNA, le deuxième et plus grand groupe de délégation sportive de notre pays a quitté ce matin (vendredi 19 juillet 2024) l'aéroport international d’Imam Khomeini pour Paris.

Le deuxième groupe composé du personnel d'encadrement, du personnel médical, des équipes nationales de tir, de tir à l'arc, de voile, de gymnastique et de tennis de table qui avait quitté Téhéran pour Paris à 8h30 ce matin heure locale et est arrivé à Paris dans l'après-midi.

Le premier groupe de l'encadrement et de l'équipe nationale d'escrime de notre pays était parti pour Paris le mardi 16 juillet, afin que l'encadrement se réunisse avec les responsables du comité d'organisation et prenne les dispositions nécessaires liées au transport, le village des jeux, le lieu d'entraînement et les cérémonies existantes, pour qu’il n’y ait aucun souci pour la caravane sportive de notre pays lors de cet événement important.

Les Jeux olympiques d'été de 2024, officiellement appelés les Jeux de la XXXIIIᵉ olympiade, seront célébrés du 26 juillet au 11 août 2024 à Paris, en France. La ville est officiellement désignée lors de la 131ᵉ session du CIO à Lima, au Pérou, le 13 septembre 2017.

La délégation sportive iranienne composée de 40 athlètes issus de 13 branches de sport participe à la 33e édition des Jeux Olympiques. La cérémonie d'ouverture de ces jeux aura lieu le vendredi 26 juillet.