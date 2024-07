L'Iran prêt à coopérer pour faire face aux défis imprévus et promouvoir la paix et la sécurité dans la région

Amir Saïd Iravani, ambassadeur et représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies s’exprimant à la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le thème : « Coopération des Nations Unies avec les organisations régionales et sous-régionales pour le maintien de la paix et de la sécurité, le rôle de l'Organisation du Traité de sécurité collective, de la Communauté des États indépendants et de l'Organisation de coopération de Shanghai dans la lutte contre les menaces terroristes» a ajouté : « Compte tenu des défis liés à l'Afghanistan, nous pensons que la coopération renforcée entre les Nations Unies et l'Organisation de coopération de Shanghai a un potentiel significatif à renforcer la stabilité et le développement en Afghanistan. En travaillant ensemble sur la sécurité, le développement économique, l’aide humanitaire, le soutien politique et l’intégration régionale, les Nations Unies et l’OCS peuvent contribuer pour un Afghanistan plus stable et plus prospère. »

Iravani a poursuivi : « En outre, des projets d'infrastructure communs peuvent renforcer la croissance économique de l'Afghanistan. »