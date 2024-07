Attaque de drone sur Tel Aviv : New York Times atteste le progrès militaire de l'axe de la Résistance

Téhéran (IRNA) - Le quotidien américain New York Times, dans un article sur l’attaque de drone sur Tel Aviv vendredi matin, a cité des experts militaires et a écrit : « Le tir de ce drone montre les progrès significatifs de l'axe de la résistance dans le domaine de la construction et l'utilisation d'équipements militaires et de missiles. »



Un drone envoyé par les forces armées du Yémen a frappé Tel-Aviv aux premières heures de vendredi, tuant une personne et en blessant au moins dix. New York Times a affirmé : « Il semble que le drone qui a attaqué Tel Aviv soit une version différente de « Sammad 3 ». L'agence de presse palestinienne « Sama » citant le média américain a continué : « Le drone a été peint dans une couleur sombre pour échapper aux systèmes de défense d’Israël, et était équipé d'un réservoir de carburant et d'un moteur plus gros que le Sammad 3, ce qui lui a permis de voler jusqu'à Tel-Aviv. » L'opération militaire des forces armées yéménites contre Tel Aviv s'est réalisé avec le drone Yafa. Cette opération est considérée comme le début d'une nouvelle phase de la guerre, ont rapporté les médias israéliens.