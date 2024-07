Les 18 et 19 juillet, les journées difficiles au palais Bourbon. Les votes sur l’élection des postes clés de l’Assemblée nationale.

Le RN en colère contre le geste non démocratique de l’alliance Macronie et LR.

« Les Républicains se sont vendus à la Renaissance », a déclaré Marine Le Pen qui se présente choquée de l’abandon de 11 millions de votes que représente son parti politique.

Le parti RN n’a pas pu obtenir aucun poste dans le bureau du Parlement malgré le grand nombre des sièges gagnés lors des législatives.

Un fait significatif lors des premiers jours de la 17e législative : l'annulation d'un vote en raison d'un trop grand nombre de bulletins par rapport aux votants.

La réélection de Yaël Braun-Pivet est, selon le site Insoumission de LFI, un « vol d’élection inédit sous l’histoire de la Vᵉ République ».

« Platement battus aux élections législatives par le Nouveau Front Populaire (NFP), les macronistes sont parvenus à faire réélire leur collègue Yaël Braun-Pivet, soutien inconditionnel de Netanyahu, comme présidente de l’Assemblée nationale. Le candidat unique du NFP, André Chassaigne, est pourtant largement arrivé en tête au 1er et au 2ᵉ tour de cette élection avec près de 200 voix, largement en tête par rapport à tous ses concurrents. », ajoute le média de LFI.

« Yaël Braun-Pivet, une réélection illégale par le vote illicite de ministres-députés. La scène a choqué tous les observateurs attentifs de la vie politique et défrayé la chronique de la presse internationale. 17 ministres en exercice sont montés tour à tour au perchoir glisser leur bulletin dans l’urne. Preuve de plus, s’il en fallait une, de l’agonie de la Vème République dont la Constitution prescrit pourtant dans son article 23 que « les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire ». Qu’importe, les 17 ministres ont bel et bien défilé et voté. », a souligné l’Insoumission.

Selon certaines estimations, la même manipulation peut se reproduire dans les prochains jours dans le cas de la nomination d’un Premier ministre par Macron.

Laurent Fabius, le président actuel du Conseil constitutionnel, est considéré comme un candidat.

Devenu le plus jeune Premier ministre de la France à 37 ans en 1984, sous la présidence de François Mitterrand, Fabius était aussi ministre des Affaires étrangères de 2012 à 2016, sous François Hollande, il a joué un rôle clé dans les négociations sur le nucléaire iranien.

Fabius est connu en Iran par le crime de l’affaire du sang.

Cette affaire a été révélée pour la première fois par une journaliste du nom d'Anne-Marie Casteret, également médecin, en avril 1991. Elle a publié un article dans l'hebdomadaire « L'Evénement du jeudi », annonçant que le Centre National du Transfusion Sanguine (CNTS) avait exporté - des produits sanguins contaminés par le VIH vers d'autres pays, délibérément et en toute connaissance de cause. Elle a également écrit un livre intitulé « L'Affaire du Sang » en 1992 et a soulevé de nombreuses autres discussions à ce sujet les années suivantes.

Le site KHAMENEI.IR a publié un article sur ce sujet.