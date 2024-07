Le Hamas a salué l'avis anti-occupation de la CIJ

Selon IRNA, citant les médias palestiniens, le mouvement palestinien de résistance islamique Hamas a salué le verdict juridique de la Cour internationale de Justice.

L’avis de la Cour internationale de justice (CIJ) pourrait accroître la pression croissante sur Israël. La CIJ, la plus haute juridiction des Nations unies, a estimé vendredi 19 juillet que l’occupation par Israël des territoires palestiniens depuis 1967 était « illégale ». L’instance onusienne ajoute que cette occupation doit cesser « le plus rapidement possible », a rapporté Le Monde.

Pour le Hamas, cet avis place la communauté internationale « face à l’impératif d’agir immédiatement pour mettre fin à l’occupation », en particulier à l’aune de la guerre en cours dans la bande de Gaza, a écrit le mouvement islamiste palestinien dans un communiqué.