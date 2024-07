Journaliste canadienne : L'interdiction du hijab dans les sports en France est un « moment honteux » (Jeux olympiques 2024)

Une journaliste canadienne publie un article sur le site CBC Sport sur le problème des athlètes musulmanes lors des JO 2024 de Paris.



Shireen Ahmed écrit dans un article rédigé en anglais : « La France interdit aux femmes portant le hijab (le voile islamique) de participer à des activités sportives. En tant que pays hôte des Jeux olympiques, la France ne pouvait pas interdire aux athlètes du monde entier de porter le foulard, elle a donc interdit à ses propres athlètes de le faire.



Comment la France peut-elle prétendre défendre les femmes alors qu'elle les exclut du sport, ce qui est en contradiction flagrante avec le cadre des droits de l'homme défini par le CIO ? La Charte olympique stipule clairement : « La jouissance des droits et des libertés reconnus dans la présente Charte olympique doit être assurée sans discrimination aucune, notamment de race, de couleur, de genre, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. »

Plus tôt cette semaine, Amnesty International a publié un rapport sur les violations des droits des femmes et des filles musulmanes en raison de l'interdiction du port du hijab dans les sports en France.

Ces groupes ont envoyé une lettre au CIO pour s'opposer à cette interdiction et ont exigé qu'il « appelle publiquement les autorités sportives françaises à annuler toutes les interdictions de porter le hijab aux athlètes dans le sport français, à la fois aux JO Paris 2024 et à tout moment et à tous les niveaux du sport ».

Écouter les femmes parler de ce qu'elles ont ressenti en étant exclues du sport a été difficile. Leurs expériences ont été cruelles. Comment peut-on laisser cela se produire en 2024 ? Ne sommes-nous pas bien loin de refuser aux femmes en France toute liberté d'action ?