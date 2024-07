Le régime israélien doit savoir que ses actions criminelles ne peuvent compenser son échec stratégique

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a déclaré sur son compte X : « Au cours des dix mois d'invasion brutale de Gaza par le régime sioniste, environ 8 600 étudiants et plus de 500 enseignants sont tombés en martyr. »

Et d’ajouter : « Avec la fermeture des écoles et l'hébergement des réfugiés dans des bâtiments scolaires et des écoles, ces lieux continuent d'être attaqués par le régime israélien comme cibles de guerre sous de faux prétextes. L’école Al-Falah dans le quartier de Zaytoun de la ville de Gaza a été récemment la cible des bombardements israéliens ayant fait des dizaines de martyrs et de blessés. »

« Les dirigeants criminels du régime d'apartheid israélien et leurs partisans occidentaux doivent savoir qu'aucune de ces actions criminelles ne peut compenser leurs échecs stratégiques contre la nation palestinienne patiente et résistante » a-t-il souligné.

« Un régime qui n'a rien d'autre pour survivre que le recours au crime, l'anéantissement est sa destination finale et sa destination la plus proche » a indiqué le porte-parole de la diplomatie iranienne.