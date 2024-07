L’unité médiatique de l'armée empêche la publication de la nouvelle de la défaite d'Israël dans la guerre à Gaza (Un général israélien)

Le général israélien Isaac Brik a critiqué les dirigeants de l'armée d'occupation pour ce qu'il a appelé une « culture du mensonge » qui a pris des « proportions monstrueuses » que l'armée n'avait jamais connues auparavant.

Dans un article publié dans le journal israélien Maariv, vendredi, il a déclaré que « la différence entre les rapports de l'armée israélienne et la réalité sur le terrain suscite des inquiétudes, alors que les experts mettent en garde contre un nouveau concept et font référence aux défis stratégiques dans les combats à Gaza ».

Brik est considéré comme l'un des plus éminents anciens officiers du corps blindé, et a occupé le poste de commandant des collèges militaires, et est un expert militaire actuellement après sa retraite.

Brik a ajouté que la plupart des commentateurs militaires et des journalistes s'expriment dans les médias juifs au nom de l'armée d'occupation et ne disent pas la vérité aux Israéliens. « Ils ont également joué un rôle dans la pire défaite de l'histoire d'Israël », a-t-il noté.

Il a ajouté que les journalistes sionistes présentent les grands échecs de l'armée d'occupation comme des succès. « Une armée qui raconte des mensonges ne peut pas gagner », a conclu Brik.

