La Palestine envoie huit athlètes aux Jeux olympiques de Paris avec un message d'espoir

Dans ce contexte, la délégation palestinienne participant aux JO 2024 a souligné que sa participation sera une « plateforme » pour dénoncer la guerre contre Gaza.

La délégation olympique palestinienne comprend plus de vingt membres, dont huit athlètes masculins et féminins et deux paralympiens, selon le Comité olympique palestinien (POC).

La délégation sportive palestinienne participe aux épreuves individuelles d'athlétisme, de natation, de taekwondo, de judo, de boxe et de tir à l'arc.

La majorité des membres de la délégation résident à l'étranger et possèdent une nationalité étrangère en plus de la nationalité palestinienne.