Forces armées yéménites : nous n'hésiterons pas à frapper les cibles vitales de l'ennemi israélien

L'ennemi israélien a lancé une agression brutale contre le gouvernorat de Hodeidah, ciblant par plusieurs raids la centrale électrique qui approvisionne en électricité la ville côtière de Hodeidah, a rapporté l’agence de presse yéménite saba.

Il a également ciblé le port et les réservoirs de carburant de Hodeidah qui sont tous des cibles civiles.

Les forces armées yéménites confirment qu'elles répondront à cette agression flagrante et qu'avec l'aide d'Allah Tout-Puissant, elles n'hésiteront pas à frapper les cibles vitales de l'ennemi israélien, tout en confirmant ce qui a été déclaré dans leur déclaration précédente concernant la considération du territoire occupé.

Les forces armées yéménites, sous la direction de leurs dirigeants fidèles et avec la solidité à leurs côtés de tous les membres du peuple yéménite libre, grand, inébranlable et en lutte, n'arrêteront pas leurs opérations de soutien à nos frères de Gaza, quelles qu'en soient les répercussions, et quels que soient les résultats, ils se préparent, avec l'aide d'Allah Tout-Puissant, à une longue guerre contre cet ennemi jusqu'à ce que l'agression cesse, que le siège soit levé et que les crimes commis par l'ennemi contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza soient terminés.

L’agression israélienne contre le Yémen exige que l’ensemble de la population de la nation prenne des mesures sérieuses en soutien à la cause palestinienne, en rejet de l’agression israélienne et en solidarité avec l’effusion de sang des opprimés à Gaza.

Le grand peuple yéménite, avec ses dirigeants et ses forces armées, surmontera, avec l'aide d'Allah, ce défi, tout comme il a, avec l'aide d'Allah, surmonté les défis au cours des dernières années.