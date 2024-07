L'Iran condamne fermement l'agression israélienne contre les installations civiles à Hodeidah

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani a fermement condamné l'agression flagrante du régime israélien contre les réservoirs de produits pétroliers, la centrale électrique et les biens civils dans le gouvernorat de Hodeidah, et a mise en garde contre le risque d’escalade des tensions et de propagation de la guerre dans la région à la suite des actions criminelles des sionistes.

Kanaani a considéré les massacres continus et le siège total des habitants sans défense de la bande de Gaza comme la principale cause des tensions en cours dans la région et a ajouté : « Tant que l’agression du régime sioniste se poursuivra en Palestine, notamment dans la bande de Gaza, la paix ne reviendra pas dans la région. »

Le porte-parole de la diplomatie iranienne a tenu le régime sioniste et ses partisans, notamment les États-Unis, pour responsables des conséquences dangereuses et imprévisibles de la poursuite des crimes à Gaza ainsi que des attaques contre le Yémen.

L'ennemi israélien a lancé une agression brutale contre le gouvernorat de Hodeidah, ciblant par plusieurs raids la centrale électrique qui approvisionne en électricité la ville côtière de Hodeidah, a rapporté l’agence de presse yéménite saba.

Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saree, a annoncé, samedi soir, dans un communiqué que nous répondrons à l’agression israélienne et n’hésiterons pas à frapper ses cibles vitales.