Euro-Med Human Rights Monitor : Israël cherche à détruire la vie dans la bande de Gaza

Selon l'agence de presse SAMA, l'organisation Euro-Med Human Rights Monitor dont le quartier général se trouve en Suisse, a annoncé dans un communiqué que l'armée d'occupation avait accru la portée de ses attaques et ciblé tous les signes et éléments basiques de la vie dans la bande de Gaza jusqu'à atteindre un objectif de contraindre les habitants de migrer vers les provinces du sud.

Ce centre euro-méditerranéen de la défense des droits de l'homme a indiqué que l'armée du régime sioniste a intensifié ses attaques au dixième mois de ses crimes génocidaires, gardant les habitants affamés et assoiffés, les privant de services santé, et en poursuivant ses crimes comme les arrestations illégales, la torture et l'expulsion des résidents de leurs logements.

Selon cette ONG, les frappes aériennes israéliennes contre la bande de Gaza s'étendent à des aspects toujours plus fondamentaux de la vie quotidienne. Elles visent notamment les vendeurs sur leurs stands, les centres de distribution Internet et les lieux de rassemblement, notamment les endroits où les femmes remplissent des récipients d'eau ou préparent de la nourriture, en plus des habitations et des centres d'hébergement.

En bloquant toute tentative de rétablir même les nécessités les plus élémentaires de la vie dans les gouvernorats de la ville de Gaza et du nord de Gaza, l'armée israélienne semble vouloir forcer les habitants à se conformer aux ordres qu'elle continue de donner d'évacuer tous les habitants des deux gouvernorats.