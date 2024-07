Ayatollah Khamenei : la question de Gaza reste la première problématique du monde d'Islam

Le président et les membres de l'Assemblée islamique d’Iran (Majlis) ont rencontré l'imam Khamenei, Guide suprême de la Révolution islamique, dans la matinée du dimanche 21 juillet 2024

L'Ayatollah Ali Khamenei, lors de cette rencontre avec les députés, a abordé la question de Gaza et a déclaré : « La question de Gaza reste la première question du monde islamique. Le Parlement [iranien] ne doit pas rester silencieux sur cette question. »

Le leader a souligné : « Maintenant, il est vrai qu'au fil des mois, beaucoup de gens n'ont plus cette attention initiale pour la question de Gaza, mais la vérité est que la même importance existe dans le cas de Gaza aujourd'hui. »

« La puissance de la Résistance se manifeste de plus en plus. Un grand appareil militaire, politique et économique comme les Etats-Unis combat derrière le régime sioniste usurpateur, mais ils n’ont pas pu mettre à genoux le groupe de résistance [Hamas]. », a martelé le Guide suprême de la Révolution islamique d’Iran.

Condamnant les crimes du régime sioniste qui tue des enfants à Gaza, le Grand Ayatollah a ajouté : « Ils lâchent des bombes sur la tête des civils. École, hôpital, enfant, femme. Parce que les sionistes ne peuvent pas mettre le Hamas à genoux, parce qu'ils ne peuvent pas mettre la résistance à genoux. Ce crime est commis sous les yeux du monde entier. »