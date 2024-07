La coalition américano-britannique lance des frappes aériennes sur le Hodeïda

Téhéran (IRNA)- Quelques heures seulement après les attaques israéliennes sur le port de Hodeidah au Yémen, la coalition américano-britannique a lancé six raids dans le nord et le nord-ouest du Yémen, dans les gouvernorats de Hajjah et de Hodeidah.

La coalition américano-britannique avait ciblé la zone de Ras Issa dans le district de Saleef, la plus grande direction du gouvernorat de Hodeidah dans l'ouest du Yémen, avec quatre frappes aériennes. Des avions de combat américains et britanniques ont lancé dimanche des raids sur les provinces de Hajjah et de Hodeidah au Yémen. Les médias yéménites ont rapporté que l'agression américano-britannique a ciblé deux raids sur la zone de Buhais dans le district de Midi dans la province de Hajjah, et a lancé quatre raids sur la zone de Ras Issa dans le district de Saleef dans la province de Hodeidah. Un certain nombre de Yéménites sont tombés en martyrs et ont été blessés, et d'importants dégâts matériels ont été causés par l'agression lancée hier par l'aviation israélienne sur le port de Hodeidah, dans l'ouest du Yémen.