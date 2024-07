L'ennemi israélien veut montrer qu'il a réalisé un grand exploit par son attaque contre Hodeidah (chef du mouvement Ansarallah

Dans un discours, M. Al-Houthi a déclaré : «L'ennemi a un autre objectif, qui est d'offrir une vitrine aux scènes de feu et de fumée montante afin de présenter ses frappes comme une grande réussite.

Il a ajouté : « L'ennemi israélien veut montrer à son public en colère et effrayé par les scènes de feu qu'il a réalisé un grand exploit et porté un coup douloureux au Yémen.

M. Al-Houthi a poursuivi : L'ennemi voulait isoler le peuple palestinien de Gaza et a construit sa stratégie sur cette base. Il a ajouté : « La première chose qui a influencé l'approche de l'occupation a été le Front de soutien au Liban, qui a eu un grand impact et a contribué à soulager Gaza.

Il a ajouté : les opérations des forces armées yéménites ont eu un grand impact sur l'orientation de l'occupation et ont été efficaces et ont influencé l'ennemi sur le plan économique.

Les opérations conjointes entre l'armée yéménite et la Résistance islamique en Irak ont eu un impact direct et significatif sur l'ennemi. «L'ennemi a reconnu le développement de nos capacités et les nouvelles tactiques, techniques et moyens qui ont eu un grand impact et l'ennemi n'a pas été en mesure de les arrêter. Avec la poursuite du génocide à Gaza et de la famine, notre pays s'est tourné vers l'escalade et a étendu le champ de ses opérations à l'océan Indien et à la mer Méditerranée».

M. Al-Houthi a souligné que l'ennemi israélien, avec l'arrivée du dixième mois, a besoin de plus de pression et de dissuasion afin de le forcer à arrêter son agression, et a déclaré : « Le drone Jaffa est un drone avancé avec une capacité claire au niveau tactique et technique, avec une longue portée et une puissance destructrice qui surpasse n'importe quel drone. »

Il a ajouté : l'arrivée de la marche dans la profondeur de l'ennemi a été très perturbante pour l'ennemi et a représenté une nouvelle et importante équation, qui est sans précédent depuis l'extérieur de la Palestine, et le ciblage de Jaffa a représenté un grand coup moral pour l'ennemi et cela a été exprimé par ses dirigeants.

Il poursuit : L'avion est de fabrication yéménite et a été lancé par une force yéménite, et non pas, comme certains l'ont prétendu, par une autre force, et il a ajouté que certains ne peuvent pas supporter de reconnaître le rôle et l'efficacité du Yémen, la capacité du peuple yéménite et l'influence de son armée et de ses forces armées, pour des raisons satisfaisantes.

M. Al-Houthi a annoncé que l'ennemi n'était plus en sécurité dans ce que l'on appelle « Tel Aviv », ce qui constitue un véritable problème pour l'ennemi et une nouvelle équation qui témoigne de l'échec des protecteurs et des agents.

Il a ajouté : « L'ennemi s'est rendu compte que la poursuite de son agression contre Gaza se retournait contre lui avec des problèmes et des crises réels, c'est pourquoi il a mené son agression contre le Yémen », ajoutant : « L'agression contre le Yémen n'est pas confortable pour l'ennemi, ce qui l'a forcé à contourner la stratégie consistant à isoler Gaza et sa résistance et à assurer la protection des Américains et des agents ».

« L’agression ne nous empêchera pas de poursuivre la cinquième phase de soutien à Gaza, et a déclaré : Si les attaques et le ciblage des installations civiles dans notre pays affectaient notre peuple, il aurait été affecté par les raids des agents américains.

Il a ajouté que l'ennemi israélien ne posséderait pas ou ne rétablira pas la dissuasion et ne nous empêchera pas de soutenir le peuple palestinien, et a déclaré que le développement des capacités et l'adaptation au niveau du défi se poursuivront, comme ce fut le cas lorsque l'agression américano-britannique contre le Yémen a commencé.

Il a poursuivi : Les Israéliens devraient s'inquiéter davantage et se rendre compte que leurs dirigeants stupides les entraînent dans davantage de risques, a-t-il déclaré, ajoutant que l'entrée directe d'Israël dans la bataille est la preuve de l'incapacité des agents à faire ce qu'on leur demande.

Il a ajouté : Nous sommes satisfaits de la bataille directe entre nous et l'ennemi israélien ainsi que les États-Unis, car leur politique consistait à nous combattre par l'intermédiaire d'agents, a-t-il déclaré, ajoutant que l'entrée directe de l'ennemi israélien dans l'agression contre le Yémen révélera la vérité sur les positions de certains pays.

Il a poursuivi : « Nous menons une bataille sacrée en soutenant le peuple palestinien, et quiconque doute de notre position devrait faire la même chose ou plus », a-t-il déclaré, ajoutant que ceux qui cherchent à dépeindre notre bataille comme une position iranienne sont l'ennemi israélien, et que ceux qui soutiennent cette déclaration se font l'écho de la position israélienne.

M. Al-Houthi a souligné que la cause du peuple palestinien est réelle et que son écho a rempli toutes les parties du monde et que personne ne peut se transformer en perroquet pour l'ennemi et dissimuler la vérité. Il a déclaré : « Nous sommes heureux de coopérer entre nous et les fronts de soutien et cet axe est l'axe d'Al-Aqsa et de Jérusalem et son front est de soutenir le peuple palestinien».