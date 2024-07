Ne devenez pas indifférent au sujet de Gaza (Leader)

Au cours de la réunion, le Guide suprême a élucidé les points clés concernant les devoirs de l'Assemblée dans le domaine législatif et énuméré certaines mesures à prendre et à ne pas prendre, tout en soulignant l'importance d'une interaction efficace avec le gouvernement. Il a également souligné la nécessité d’une voix unifiée des piliers du pays et a souligné la présence active et le rôle important de l'Assemblée consultative islamique dans les affaires étrangères et la politique étrangère de l’Iran.

Soulignant les capacités importantes de l'Assemblée consultative islamique dans le domaine des affaires internationales, l’Imam Khamenei a déclaré : « Le parlement est un puissant levier que les gouvernements du monde utilisent dans leurs interactions. »

Il a également considéré la question de Gaza comme l'un des exemples des activités de l'Assemblée consultative islamique dans le domaine des affaires étrangères et a souligné l'importance de travailler dans ce domaine. « Gaza reste la question la plus importante du monde islamique. Il est vrai qu'après quelques mois [depuis le déclenchement de la guerre de Gaza en octobre 2023], la ferveur initiale n’existe plus chez beaucoup de gens, mais la vérité est que la même importance des premiers jours, et même plus, existe aujourd'hui à l’égard du cas de Gaza. », a-t-il déclaré.

Soulignant la force croissante de la Résistance, le Guide suprême de la Révolution a ajouté : « un vaste appareil politique, économique et militaire appelé les États-Unis, conjointement avec le De jour en jour, la puissance de la Résistance se manifeste davantage. Soutenant le régime sioniste usurpateur, tout le système des États-Unis, doté d’une grande puissance militaire, politique et économique, combat un groupe de Résistance sans pouvoir mettre celui-ci à genoux. Puisque les sionistes ne peuvent pas mettre le #Hamas à genoux, et qu'ils ne peuvent pas mettre la Résistance à genoux, ils larguent des bombes sur la tête des gens, écoles, hôpitaux, enfants et femmes. Le crime ultime y est commis, et ce, sous les yeux des peuples du monde et ils portent un jugement contre le régime usurpateur et le problème est toujours d'actualité. »

Il a examiné les types de jeux de rôle des députés dans les développements mondiaux et la diplomatie, tels que les voyages et les réunions du président de l’Assemblée et des parlementaires, y compris la présence utile du président de l’Assemblée au récent sommet des BRICS, et a déclaré : « parfois même une déclaration ou un discours des députés est important et efficace dans les questions de la politique étrangère. »

Le Guide suprême de la Révolution islamique a décrit le recours au soutien parlementaire par les gouvernements comme une pratique courante dans le monde entier, ajoutant : « Un exemple est la Loi globale sur les sanctions, la responsabilité et le désinvestissement contre l'Iran (CISADA), qui a été adoptée par le Congrès américain et signé par le président démocrate de l’époque, qui était un hypocrite.

L'imam Khamenei a ensuite abordé la question des sanctions et du rôle du Parlement dans leur neutralisation. « Nous avons la capacité de lever les sanctions par des moyens honorables et même de les surpasser en les neutralisant. La neutralisation de ces sanctions est entre nos mains et il existe des moyens appropriés pour y parvenir. Le Parlement peut également jouer un rôle à cet égard. »

La collaboration et l'interaction constructive entre les branches du gouvernement constituent un autre point important abordé par le Guide suprême de la Révolution islamique dans son discours. « Les différents piliers du système doivent former une unité cohérente, et atteindre cet objectif nécessite une interaction, une coopération et parfois même de la clémence et fermer les yeux [sur des différences mineures] », a-t-il déclaré.

Le Guide suprême de la Révolution islamique a souligné un point important concernant la vigilance des responsables et des hommes politiques du pays. « Nous sommes conscients que la "cyber-armée de l'ennemi commun de tous les Iraniens" se déguise en rivaux et en factions politiques du pays, pour insulter les personnalités religieuses et politiques de confiance afin de provoquer la colère et d'inciter la partie adverse à réagir. Il ne faut donc pas supposer que tout ce que vous voyez dans le cyberespace est l’œuvre de vos rivaux politiques. »

La dernière question abordée par le Guide suprême au cours de son discours était la question urgente du vote de confiance imminent du Parlement sur le cabinet qui sera proposé par M. Pezeshkian. Il a jugé bénéfique et essentiel de nommer le cabinet rapidement après avoir terminé les procédures nécessaires, affirmant que les honorables députés et le président élu ont des responsabilités importantes à cet égard.

L'imam Khamenei a également détaillé les qualités et les normes requises pour les ministres potentiels de la 14e administration. « Nous devons sélectionner des individus dignes de confiance, honnêtes, religieux, profondément engagés envers la République islamique et plein d’espoir quant à l’avenir ».

Il a ajouté : « La foi est un indicateur important. Être optimiste quant à l’avenir et avoir une vision positive à l’égard des perspectives sont d’autres indicateurs importants. Ceux qui voient de sombres perspectives et croient que rien ne peut être fait, ne peuvent pas se voir confier des responsabilités importantes et essentielles. »

Il a cité le respect des lois islamiques, l'honnêteté et l'intégrité, l'absence d'un mauvais antécédent juridique, la possession d'une vision nationale, le fait d'éviter de se plonger dans des questions politiques et factionnelles ainsi que la compétence requise comme d’autres exigences clés pour les membres du 14e cabinet. L'imam Khamenei a ajouté que le président élu et le parlement doivent adhérer à ces critères car ils partagent une responsabilité conjointe dans la sélection des responsables du pays.

Il a exprimé l’espoir que grâce au respect de ces critères et à l’accomplissement des tâches partagées par le Président et le Parlement, un cabinet efficace, religieux et révolutionnaire sera nommé pour résoudre efficacement les problèmes du pays.