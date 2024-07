Le Hamas appelle à une action urgente pour arrêter le génocide des Palestiniens

Dans un communiqué de presse publié lundi, le Hamas a appelé la communauté internationale et les Nations Unies à prendre des mesures urgentes pour mettre fin aux tueries sionistes systématiques contre les Palestiniens, qui fait l'objet d'un génocide au vu et au su du monde entier.

Le Hamas a souligné que « notre peuple restera inébranlable et adhérera à sa terre, et que la résistance restera fidèle à son engagement face à cet ennemi criminel qui cherche à déplacer notre peuple et à anéantir notre cause nationale, et que Gaza restera inébranlable jusqu'à ce que l'occupation soit vaincue sur la voie de la liberté, du retour et de l’autodétermination ».