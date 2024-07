L'Iran donne la priorité au développement des liens avec le Kazakhstan (Pezeshkian)

Lors d'un appel téléphonique avec le président élu iranien, lundi, le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, a exprimé l’espoir que les liens des deux pays soient encore davantage renforcés.

Le président kazakh a précisé que son pays souhaitait une coopération bilatérale avec la République islamique d'Iran, notamment dans les domaines du transit, de l'énergie, de l'ingénierie et des services techniques, des échanges financiers, économiques et commerciaux, ainsi que de la coopération entre les deux pays au niveau régional et dans le cadre de l'Organisation de Shanghai et de l'Union économique eurasienne.

Soulignant que les deux pays disposaient d'un potentiel important dans les domaines du transit des marchandises, de l'énergie, de l'ingénierie et de la coopération technique, ce qui contribuera à l'expansion des relations bilatérales.

Le président élu a estimé que le corridor de transit à travers l'Iran était le plus sûr et le moins coûteux parmi les autres itinéraires reliant le Kazakhstan et d'autres pays de la région d'Asie centrale aux eaux libres internationales et aux marchés mondiaux.

Pezeshkian a insisté sur la nécessité de prendre toutes les mesures et de déployer toute l'énergie nécessaire pour mettre fin à la guerre à Gaza et alléger les souffrances du peuple palestinien opprimé, et a salué le vote positif du Kazakhstan sur la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies relative au statut de la Palestine au sein des Nations unies.