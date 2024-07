Les résolutions de l'ONU sur la reconstruction immédiate de la Syrie doivent être mises en œuvre (diplomate iranien)

Il a appelé à la mise en œuvre immédiate de la résolution de l'ONU sur la reconstruction de la Syrie et à la création de conditions et de possibilités appropriées pour le retour des personnes déplacées dans leur pays d'origine.

Le conseiller principal du ministre iranien des affaires étrangères a rencontré lundi à Damas le ministre syrien des affaires étrangères Faisal al-Miqdad, avec lequel il a discuté des derniers développements dans les relations bilatérales et des développements sur les scènes locale et internationale qui intéressent le pays.

M. Khaji a également eu des entretiens séparés avec le sous-secrétaire syrien aux affaires étrangères, Bassam Sabbagh, qu'il a félicité pour le succès des élections à l'Assemblée du peuple syrien : « Le processus de résolution des problèmes politiques et sécuritaires de la Syrie progresse rapidement.

Le haut diplomate iranien a salué la visite du président syrien Bachar el-Assad en Iran et sa participation à la cérémonie de commémoration des martyrs du service, ainsi que les entretiens bilatéraux entre el-Assad et le président élu iranien Masoud Bozeshkian.

M. Khaji a souligné que la République islamique d'Iran et la République arabe syrienne entretenaient des liens stratégiques et a noté l'intérêt du prochain gouvernement iranien pour la mise en œuvre des accords signés entre les deux pays.

Lors des réunions entre le conseiller principal aux affaires étrangères iranien et les responsables syriens, ils ont également mis l'accent sur le renforcement des relations bilatérales et sur l'importance de poursuivre la coordination afin de réaliser l'intérêt commun des deux pays amis et d'apporter la stabilité à la région.