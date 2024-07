Les écolos français demandent à Macron de s’engager pour la libération du créateur canadien de Sea Shepherd

Le militant anti-chasse à la baleine, Paul Watson, a été arrêté au Groenland en vertu d'un mandat d'arrêt international demandé par le Japon, selon les autorités groenlandaises et une fondation anti-chasse à la baleine. Le fondateur de Sea Shepherd et de la Captain Paul Watson Foundation (CPWF), Paul Watson, a été arrêté au Groenland dimanche 21 juillet. Il est menacé d’extradition vers le Japon, qui a émis un mandat d’arrêt contre le militant écologiste en 2012, rapporte Ouest France.

"Un « infatigable défenseur des océans et de la vie marine. » C’est ainsi que la Ligue de protection des oiseaux, la LPO, qualifie le militant écologiste dans un communiqué appelant à sa libération. L’ONG appelle à signer la pétition du journaliste Hugo Clément. Celle-ci a dépassé les 200 000 signatures peu après 17 h ce lundi 22 juillet", a ajouté le média français.

Ce ressortissant canadien et résidant français est confronté à un risque de prison à vie.

" Arrestation illégale de Paul Watson hier par la police danoise. Après avoir prétexté un simple contrôle de routine des passeports de l’équipage, une fois à bord, la police a sorti le mandat d’arrêt et menotté Paul Watson. Ils l’ont ensuite débarqué et emmené au Centre pénitentiaire où il a passé sa première nuit en prison. 14 policiers et un procureur sont arrivés en avion de Copenhague exprès pour Paul Watson. Le Danemark lui a tendu un piège, à la demande du Japon.", a écrit Sea Sheperd France sur X.