Le Hamas et le Jihad islamique condamnent le projet israélien visant à déclarer l’UNRWA « organisation terroriste »

« Nous condamnons l'accord de la Knesset (Parlement du régime sioniste) sur un projet de plan visant à arrêter les activités de l'UNRWA et à le déclarer en première lecture comme organisation terroriste », peut-on lire dans la déclaration du mouvement de la Résistance palestinien, Hamas, cité par l'agence de presse Sama.

Le Hamas a souligné : « Cette action est invalide et illégale, elle a été menée par le régime occupant et vise à mettre fin à la question de la Palestine et des réfugiés et à leur droit au retour. »

Le mouvement du Jihad islamique palestinien a également déclaré dans un communiqué : « La classification de l'UNRWA comme organisation terroriste montre la préparation du régime d'occupation à une guerre de famine qui affecte les réfugiés palestiniens à Gaza et en Cisjordanie occupée. »

Ce mouvement a souligné : « La décision des sionistes est l'un des efforts visant à détruire les droits des Palestiniens et à mettre fin à la question palestinienne. »

Cette déclaration a été publiée après que la Knesset (Parlement du régime sioniste) a accepté lundi soir de classer l'UNRWA comme organisation « terroriste ».

La Knesset (le parlement israélien) a adopté, lundi, 22 juillet trois projets de loi visant à fermer l'UNRWA et à la déclarer « organisation terroriste ». Les projets de loi devront encore faire l'objet de deux lectures avant d'entrer en vigueur.