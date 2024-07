Saisie d'un pétrolier sur le Golfe Persique pour l'infraction en matière de contrebande

La deuxième zone navale du CGRI a déclaré lundi dans un communiqué que le pétrolier Belt Guse battant pavillon togolais transportait plus de 1 500 tonnes de gazole de contrebande.

« Le Corps des Gardiens de la Révolution islamique a détecté un pétrolier transportant plus de 1,5 million de litres de pétrole de contrebande portant la marque « Betl guse » et le drapeau du pays africain du Togo. Impliqué dans la contrebande de carburant dans un cadre organisé dans les eaux moyennes du golfe Persique, il a été confisqué sur ordre de l'autorité judiciaire », peut on lire dans le texte de l’avis.

Ce navire ainsi que ses 12 membres d'équipage de nationalité indienne et sri-lankaise ont été déplacés au mouillage du port de Bouchehr (sud de l'Iran) et sont sous surveillance.