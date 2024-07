Pour sa première rencontre avec un responsable étranger, la candidate Harris reçoit Netanyahou

Alors que la campagne électrode pour la présidentielle 2024 est entrée dans une phase plus concrète après le retrait de Biden. Harris devient porte-flamme des Démocrates. Mais un fait est semblable chez tous les deux partis politiques aux États-Unis. Soutenir le régime d’Israël.

Dans son message pour remercier Biden, le président démocrate, Isaac Herzog, président du régime sioniste, a écrit sur son compte X :

« Je tiens à exprimer mes plus sincères remerciements à Joe Biden pour son amitié et son soutien indéfectible [à Israël]. En tant que premier président américain à se rendre en Israël en temps de guerre, en tant que récipiendaire de la Médaille d’honneur présidentielle israélienne et en tant que véritable allié du peuple juif, il est un symbole du lien indissoluble entre nos deux peuples. »

Le premier ministre du régime sioniste a annoncé sur la même onde :

« En partant pour les États-Unis, j’ai remercié le président Biden pour les nombreuses choses qu’il a faites pour Israël pendant la guerre et ses années en tant que président, vice-président et sénateur. J’attends avec impatience mon important rendez-vous avec le président. »

Netanyahou ne veut pas rater cette occasion pour annoncer le lien israélien avec Harris. Il va rencontrer la vice-présidente américaine lors de sa visite à Washington bien que les positions du candidat républicain soient plus pro-Israël.

Voici la description du média sioniste I24 sur la candidate démocrate : « Mariée à un juif et proche de la communauté juive, Harris incarne la diversité américaine. Son mari Doug Emhoff avait déclaré quelques jours après le 7 octobre: "Comme tous les Juifs, je ressens un lien profond et viscéral avec Israël". »