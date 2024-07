L'Iran met en garde contre la menace nucléaire que fait peser Israël sur la paix et la sécurité internationales

S’exprimant lors de la deuxième réunion préliminaire de la conférence d'examen du traité de non-prolifération nucléaire (TNP), Ali Bahreini a critiqué le manque de progrès dans la réalisation des objectifs souhaités de cet accord. « Compte tenu de la politique et des programmes d'armement, ainsi que du maintien des arsenaux d'armes nucléaires dans certains pays, en particulier les États-Unis, non seulement nous ne nous sommes pas rapprochés des principaux objectifs du traité, mais la probabilité d'atteindre ces objectifs semble plus éloignée qu'elle ne l'était en 1970», a ajouté le diplomate iranien.

M. Bahreïni a attribué les raisons de ce retard dans la réalisation des objectifs du TNP aux tendances unilatérales, en particulier aux mesures coercitives et unilatérales des États-Unis, qui constituent la menace la plus importante pour l'avenir du TNP et son objectif ultime de dénucléarisation du monde.

Tant que ces programmes et politiques des Etats dotés d'armes nucléaires prévaudront, et que de plus en plus de pays, notamment les membres de l'OTAN, auront recours à ce type d'armes, aucun progrès ne sera réalisé dans le domaine de la dénucléarisation de la communauté internationale, et les estimations de la prolifération de cette arme sous tous ses aspects seront renforcées, a souligné le représentant permanent de l'Iran.

Le diplomate iranien a également souligné l'engagement soutenu de Téhéran à atteindre les objectifs du TNP et la nature pacifique de ses activités nucléaires, tout en mettant en garde contre le programme d'armes nucléaires du régime sioniste comme principal facteur empêchant la dénucléarisation du Moyen-Orient.