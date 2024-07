Rugby à sept : Les “Shujaa” du Kenya, un souvenir de la langue persane en Afrique de l’Est

Les Jeux de Paris 2024 débutent aujourd’hui avec le football et le rugby à sept.

Pour célébrer le début des Jeux olympiques 2024 de Paris, le président Macron a publié, il y a une semaine, sur sa page X une photo d’un stade de rugby avec une balle ovale marquée par les nœuds olympiques.

Ce geste du président français dévoile l’importance de ce sport dans l’esprit des Français.

Les compétitions de rugby à sept existent dans les jeux. Un des pays participants est le Kenya. Le titre de cette équipe est bizarrement le mot persan « Shujja ». Intéressés par cette découverte, nous avons cherché l’origine du mot et sa connotation au Kenya.

Voici le résultat : « National Museums of Kenya. Nairobi, Kenya : 'Shujaa' is a Swahili word that means brave or courageous. It also refers to someone who is a hero. »

Le mot s’enracine dans la langue indigène de l’Afrique de l’Est. Le Swahili est étroitement en lien avec la langue persane à cause de la fréquentation des commerçants iraniens dans cette région.

Dans la zone de Zanzibar, la Tanzanie et le Kenya, les traces des navigateurs persans sont visibles même aujourd’hui.

Une ethnie se nomme Shirazi dans cette région. En lien avec la ville de Shiraz au sud d’Iran.

Le stade de l’équipe de rugby à sept du Kenya est nommé « Home of Heros », la maison des héros. De toute façon, nous avons les meilleurs souhaits pour les « Shujaa » lors de leurs matchs qui commencent ce dimanche.