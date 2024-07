L’Iran rejette toutes les accusations américaines, britanniques et françaises et les qualifie de totalement infondées

Dans une lettre adressée au président du Conseil de sécurité et au Secrétaire général des Nations Unies, Amir Saïd Iravani, ambassadeur et représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies, a déclaré que la présente correspondance fait suite à la réunion publique du Conseil de sécurité des Nations Unies du 22 juillet 2024, sous l'ordre du jour « Menaces contre la paix et la sécurité internationales » (S/PV.9691).

Lors de cette réunion, les représentants des États-Unis, de l'Angleterre et de la France ont une nouvelle fois abusé de la tribune du Conseil de sécurité pour lancer des accusations sans fondement contre la République islamique d'Iran.

Lors de cette réunion, Le représentant du régime d'occupation d'Israël, dont les dirigeants et les responsables ont tué des Palestiniens innocents, a lancé des mensonges et de fausses informations contre mon pays.

Le haut diplomate de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies a ajouté : « La République islamique d'Iran condamne et rejette catégoriquement toutes les accusations sans fondement portées contre elle lors de cette réunion. »

Et de poursuivre : « L'Iran rejette également fermement les accusations répétées et sans fondement du représentant des États-Unis lors de la réunion publique du Conseil de sécurité concernant la situation au Yémen, qui s'est tenue le 23 juillet 2024 sous l'ordre du jour de « La situation au Moyen-Orient ». (S/PV.9692).

« Le but de ces accusations n’est qu’une tentative malveillante de détourner l’attention de la communauté internationale des causes profondes de la situation actuelle dans la région et de soutenir le régime israélien afin qu’il puisse poursuivre et justifier ses crimes et ses actes pervers » a-t-il indiqué.