Iran : la production de pétrole a augmenté de 60%

Le ministre iranien du Pétrole, Javad Owji a déclaré : « La production pétrolière iranienne a augmenté de 60 %, passant de 2,2 millions de barils par jour à 3,6 millions de barils par jour. »

« Le développement de la phase 2 de la raffinerie d'Abadan, des phases 11 et 14 de Sud Pars s'est déroulé sous le gouvernement Raïssi. En 1402, les revenus pétroliers s'élevaient à 28,4 milliards de dollars, contre 9 milliards de dollars en 1399 du calendrier iranien » a-t-il ajouté.

Et de poursuivre : « La capacité des raffineries a augmenté de 2,1 millions de barils par jour à 2,3 millions de barils par jour, et la production de gaz a augmenté de 50 millions de mètres cubes et la production de pétrole a augmenté de 67 %. »

« La production d'essence a atteint 114 millions de litres par jour, et l'approvisionnement en gaz des industries a atteint 169 millions de mètres cubes par jour et celui des centrales électriques, de 300 millions de mètres cubes par jour » a précisé le ministre iranien du Pétrole.