La solution à deux États : une stratégie pour gagner du temps en faveur du régime sioniste

Dans les années 1990, alors que la question palestinienne traînait en longueur, les pays occidentaux, menés par les États-Unis, ont fait pression en faveur d’une solution à deux États dans les territoires palestiniens occupés. Dans le cadre de cet effort, les accords d'Oslo ont été signés en 1993 entre les dirigeants du régime sioniste et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP). Les accords d'Oslo visaient à créer un cadre pour la résolution complète du conflit israélo-palestinien. Cependant, les 30 dernières années ont révélé que les promesses de cet accord n’ont pas été tenues, les principaux résultats étant la judaïsation d’al-Quds et l’expansion des colonies sionistes dans les territoires palestiniens occupés. Edward Said, un éminent défenseur de la cause palestinienne et l'un des premiers partisans de la solution à deux États, a finalement admis que le plan était irréalisable en raison de la politique du régime sioniste en matière de colonies illégales [1]. Récemment, le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric, a également qualifié les actions d'Israël d’« un pas dans la mauvaise direction » [2] dans le contexte de la solution à deux États.

Le présent texte vise à informer le lecteur que le régime sioniste ne poursuit qu'un seul objectif : l'établissement d'un État sioniste de quasi-apartheid dans les territoires occupés. La soi-disant solution à deux États n'est qu'une façade masquant la stratégie éhontée de ce régime dans la région.

Actions du régime sioniste dans la période post-Oslo

Actuellement, les zones palestiniennes dans les territoires occupés comprennent la Cisjordanie, administrée par l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), et Gaza, contrôlée par le gouvernement du Hamas. Si l’on examine les actions du régime sioniste depuis les accords d’Oslo, il est évident que ce régime n’a jamais été disposé à accepter la solution à deux États. La stratégie des dirigeants sionistes consistait d’abord à gagner la légitimité auprès de certains dirigeants palestiniens, des pays arabes et de l’opinion publique positive de l’époque (fin des années 1980 et début des années 1990), puis à gagner du temps pour s’emparer et annexer davantage de territoires. Dans ce contexte, la carte n°1 montre que même la Cisjordanie, une zone où certains Palestiniens recherchaient la paix et la légitimité du régime sioniste, n'a jamais été remise à l'Autorité palestinienne comme cela était censé se produire dans le cadre des accords d'Oslo et de la solution à deux États.

L’une des méthodes utilisées par le régime sioniste pour coloniser certaines zones de Cisjordanie consiste à étendre les colonies et à mettre en œuvre des politiques visant à augmenter et à relocaliser la population juive dans la région. Selon un rapport des Nations Unies [3] du 28 mars 2023, la population des colons illégaux dépasse désormais les 700 000, contre plus de 250 000 en 1993. Une autre tactique employée par le régime sioniste pour s'emparer des territoires occupés consiste à déclarer les terres comme propriétés de l'État sous divers prétextes. Par exemple, le Huffington Post rapporte que, selon un document officiel, le gouvernement israélien a approuvé la saisie de 1 270 hectares [4] de terres près de la vallée du Jourdain, une mesure sans précédent depuis les accords d'Oslo. Par ailleurs, Le Monde rapporte qu'au cours des six premiers mois de 2024, selon les données de l'organisation « Peace Now », 2 370 hectares de terres [5] ont été déclarées « terres de l'État » par les autorités israéliennes, leur permettant de louer ces terres exclusivement à des colons.

À Gaza, qui résiste à l’oppression du régime sioniste, l’approche du régime est différente. Depuis 2007, le régime sioniste a transformé Gaza en la plus grande prison à ciel ouvert du monde, privant sa population des droits humains les plus fondamentaux. Cela implique la mise en œuvre de politiques d’apartheid visant à contraindre la population à migrer vers d’autres pays. La carte n°2 montre que de 2007 à 2023, le régime sioniste a lancé cinq attaques militaires sur Gaza.

La guerre de 2023 est fondamentalement différente des quatre attaques précédentes, car elle est menée selon la « doctrine Dahiya », qui vise à déplacer de force la population de Gaza, laissant la zone dépeuplée pour une acquisition facile par l’entité sioniste. La doctrine Dahiya fait référence à une stratégie militaire de guerre urbaine asymétrique dans laquelle l'armée cible délibérément les infrastructures civiles pour accroître la dissuasion en exerçant une pression supplémentaire sur les civils et en leur causant de plus grandes souffrances. [6]

Au moment de la rédaction de ce rapport, plus de neuf mois après le début de la guerre, certaines sources estiment le nombre de morts à 40 000, tandis que d'autres, comme la revue médicale The Lancet, font état de plus de 186 000 décès indirects. Concernant les infrastructures, les images satellite du dernier rapport des Nations Unies du 31 mai 2024 indiquent que 55 % des infrastructures de Gaza ont été détruites (Carte n°3), et près de 65 % de l'ensemble du réseau routier de la bande de Gaza a été détruit [7] (Carte n°4).

La solution à deux États : une stratégie pour gagner du temps

Alors que des décennies se sont écoulées depuis les accords d'Oslo et la proposition de solution à deux États, il devient évident que malgré l'adoption de la résolution 181 de l'Assemblée générale des Nations Unies, également connue sous le nom du Plan de partage de la Palestine, le 29 novembre 1947, le régime sioniste a rencontré une crise de légitimité au sein de la communauté mondiale à la fin des années 1980. Par conséquent, il a poursuivi une nouvelle stratégie pour exploiter les territoires palestiniens restants, contrairement aux conflits précédents de 1948 (guerre d’indépendance), 1967 (guerre des Six jours) et 1973 (guerre du Yom Kippour), qui avaient conduit à une lassitude de guerre interne et une diminution du soutien des pays occidentaux en raison de l'embargo pétrolier arabe et de la crise économique qui a suivi et qui a impacté les économies occidentales. Ainsi, la solution à deux États a fonctionné comme un outil permettant au régime sioniste de prolonger et de faire progresser ses objectifs, tout en trahissant la cause palestinienne. Il convient de noter qu'aujourd'hui, les dirigeants sionistes ont cherché à faire avancer ce programme à travers des initiatives telles que les accords d'Abraham pour atteindre des objectifs plus larges, bien que « l'opération Déluge d'Al-Aqsa » ait prématurément perturbé ce nouveau cadre, comme l'a exprimé l'Imam Khamenei dans son discours du 3 juin 2024 :

« L’opération Tempête d’Al-Aqsa a eu lieu précisément à un moment où la région en avait besoin, la raison est qu'un plan, global et vaste, avait été conçu par les États-Unis, les sionistes, leurs partisans et certains gouvernements de la région, pour remodeler les relations et la dynamique régionales. [L'objectif était d'] établir des relations entre le régime sioniste et les gouvernements de la région, fondées sur les vœux de ce régime, c’est à dire non seulement sa domination sur la politique et l’économie de toute la région de l’Asie de l’Ouest, mais également sur l’ensemble du monde de l’Islam. » [8]

Toute personne impartiale, sans préjugés nationaux ou religieux, qui souhaite approfondir la question palestinienne comprendra que la seule voie pour parvenir à la paix et à une stabilité durable dans les territoires occupés réside dans la tenue d’un référendum en Palestine, incluant tous les groupes ethniques et toutes les religions. Le 1er mai 2024, l’Imam Khamenei a martelé :

« Le problème ne sera résolu que lorsque la Palestine sera restituée à ses propriétaires légitimes, c’est-à-dire le peuple palestinien. La Palestine appartient aux Palestiniens, parmi lesquels se trouvent des musulmans, des chrétiens et des juifs. La Palestine leur appartient et doit leur être restituée. Ils ont le droit de former leur propre gouvernement et leur propre système, puis de décider comment traiter les sionistes. Qu’ils expulsent les sionistes ou leur permettent de rester, c’est à eux de décider. C'est la solution que nous avons proposée, il y a plusieurs années. Elle a été officiellement enregistrée auprès des Nations Unies, et nous insistons toujours sur cette solution. Le problème en Asie de l’Ouest, ne sera pas résolu tant que cela ne se produira pas. » [9]

