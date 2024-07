Acier : les exportations iraniennes ont atteint 2,1 milliards de dollars en quatre mois

Les exportations d'acier de l'Iran au cours des quatre premiers mois de l'année en cours ont augmenté de 15,6 % en termes de poids, mais ont diminué de 16,3 % en termes de valeur.

Au cours de la période, le pays a exporté des lingots de fer et d'acier d'une valeur de 541 millions de dollars, des barres d'armature d'une valeur de 372 millions de dollars, des tôles d'acier d'une valeur de 118 millions de dollars, des produits semi-finis en fer ou en acier d'une valeur de 115 millions de dollars et des tubes creux et des sections d'une valeur de 114,6 millions de dollars.