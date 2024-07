Le Hamas appelle la communauté internationale à prendre des mesures concrètes pour mettre fin à l’agression israélienne

Le mouvement Hamas a déclaré mercredi que la destruction continue par l'armée d'occupation israélienne de quartiers résidentiels et l'assassinat de civils palestiniens constituaient « la poursuite du crime de génocide et de nettoyage ethnique », appelant la communauté internationale à cesser ses condamnations et à demander des comptes à l'armée d'occupation.

Le mouvement a déclaré dans un communiqué : « L'armée d'occupation poursuit sa destruction systématique des quartiers palestiniens et le meurtre de civils palestiniens : « L'armée d'occupation poursuit sa destruction systématique des quartiers résidentiels à l'est de Khan Younis, tire délibérément et directement sur les civils et bombarde sans discrimination les zones résidentielles, ce qui constitue la poursuite du crime de génocide et de nettoyage ethnique qu'elle est en train de commettre.

« L'occupation détruit les derniers repères de la vie au vu et au su du monde entier, qui n'est pas en mesure de prendre des mesures dissuasives.

Le mouvement a appelé la communauté internationale et les Nations unies à « sortir du cadre de la condamnation et de la dénonciation en prenant des mesures pratiques pour mettre fin à cette agression et demander des comptes aux criminels de guerre sionistes, conformément au droit international et à l'avis consultatif de la Cour internationale de justice appelant à la fin de l'occupation et soutenant le droit de notre peuple palestinien au retour et à l'autodétermination ».