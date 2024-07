Extradition vers les Etats-Unis d’un ressortissant iranien : Téhéran convoque l'ambassadeur britannique

Selon le service international de l’IRNA pour la politique étrangère, le directeur général du ministère consulaire des Affaires étrangères a transmis à l'ambassadeur britannique la vive protestation de la République islamique d'Iran contre l'arrestation illégale d'un citoyen iranien et la décision de l’extrader vers les États-Unis.

Après avoir appris l'arrestation illégale de ce citoyen iranien, le ministère des Affaires étrangères a insisté sur la nécessité de sa libération par la voie diplomatique et le dialogue entre Téhéran et Londres, et les efforts à cette fin se poursuivent.