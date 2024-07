Téhéran espère qu'un accord de paix durable sera signé au Yémen le plus rapidement possible

Se référant à la politique de principe de la République islamique d'Iran qui consiste à résoudre les crises régionales par le dialogue, le porte-parole du ministère des affaires étrangères, Nasser Kanani, a exprimé l'espoir qu'un accord de paix durable soit signé au Yémen dès que possible.

Kanani a salué la déclaration de Hans Grundberg, envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies pour le Yémen, concernant l'accord conclu au Yémen pour la reprise des vols à partir de l'aéroport de Sanaa et la résolution des problèmes financiers et bancaires dans tout le pays.

Il a souligné que la République islamique d'Iran considérait tout accord contribuant à réduire les pressions économiques et à lever le blocus aérien, maritime et terrestre du Yémen comme servant les intérêts du peuple yéménite et contribuant à l'établissement de la stabilité au Yémen.