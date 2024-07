De nombreux mouvements en faveur de la Palestine dans le monde sont issus de l'esprit de la Révolution islamique (l’ayatollah Khamenei)

Lors d’une rencontre organisée jeudi avec les organisateurs de la conférence des martyrs de la province de Téhéran, le Guide suprême a déclaré que l'une des bénédictions des moudjahidines pendant la période de la défense sacrée était la transmission du message de fermeté et de résistance à l'intérieur comme à l'extérieur des frontières.

L’ayatollah Khamenei a déclaré que de nombreux intellectuels et faiseurs d'opinion déclarent ouvertement que les mouvements qui se déroulent actuellement dans le monde en faveur de la Palestine découlent de l'esprit de la révolution islamique.

Le Leader a ajouté que les slogans et les positions adoptés aujourd'hui en faveur de la Palestine dans les coins les plus reculés du monde sont les positions de feu l'Imam Khomeiny (R) et les slogans qui ont émergé de la conscience du peuple iranien et se sont répandus sur les langues.

Le Guide suprême a évoqué les mouvements universitaires américains de soutien au peuple palestinien comme un exemple des bénédictions du mouvement populaire iranien et du noble souffle du grand Imam, qui est un phénomène unique dans l'histoire contemporaine.

Il a ajouté que la propagation et l'expansion du mouvement universitaire américain de soutien à la Palestine sont devenues si importantes que le gouvernement américain viole toutes ses revendications et ses slogans et que la police américaine, sous les yeux du public et des caméras, réprime et persécute les étudiants et leur passe les menottes.

Selon le Leader, le moral et la motivation des jeunes du pays ces dernières années à être présents sur les champs de bataille de la confrontation avec les terroristes de Daech ou le régime sioniste découle du même moral de la période de la Sainte Défense.

Lors des incidents et des conflits de ces dernières années, y compris la sédition 1388 à Téhéran, les jeunes qui n'ont pas vu le défunt Imam ou la période de la Sainte Défense sont entrés en scène avec la même motivation, l'élan et le moral de cette période et ont déjoué les plans de l'ennemi pour créer des problèmes pour le pays et le peuple, a poursuivi le Leader.

Il a salué le rôle des unités et des jeunes de la province de Téhéran pendant la période de la Sainte Défense, en particulier la division Sayyid al-Shuhada (AS), et a déclaré que le rôle joué par les jeunes de Téhéran se poursuivait toujours avec le même esprit et qu'il y a des jeunes de Téhéran et de sa banlieue qui ont établi leur nom immortel dans les questions de l'année 2022.

L’ayatollah Khamenei a souligné que l'expérience avait montré que si un fait, même s'il est important et évident, n'est pas illustré et répété, les abuseurs le dénigreront ou le déformeront.