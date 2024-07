La réponse à l'agression israélienne arrive et nos opérations se poursuivent pour soutenir la Palestine (Chef d’Ansarallah)

Le Yémen n'hésitera pas à soutenir le peuple palestinien opprimé contre l'ennemi israélien jusqu'à ce qu'il arrête le génocide à Gaza et mette fin à son siège, a déclaré M. al-Houthi dans son discours de jeudi.

Il a noté que la solidarité avec le Yémen après l'agression israélienne était grande, car le pays a reçu le soutien de l'Iran, du Hezbollah et des factions de la résistance en Palestine, en Irak et en Syrie. Il a également exprimé sa reconnaissance pour la solidarité officielle et populaire de certains régimes arabes et islamiques, soulignant que l'opération de Jaffa avait suscité une grande satisfaction à l'intérieur de la Palestine.

A propos de Benjamin Netanyahu, le dirigeant l'a décrit comme l'un des criminels les plus odieux de l'ère moderne, notant que la célébration de ce dernier par le Congrès américain reflète le niveau du rôle conjoint des États-Unis dans le génocide.

Il a critiqué le discours de M. Netanyahu, qu'il a qualifié de mensonger, expliquant que M. Netanyahu a nié avoir tué des civils malgré les scènes évidentes qui se sont déroulées dans la bande de Gaza. Il considère que parler de la « coalition d'Abraham » revient à demander aux Arabes de coopérer avec l'ennemi contre la Palestine et contre eux-mêmes.

Il a souligné que les opérations militaires se poursuivront en mer et dans les profondeurs de la Palestine, et que les attaques contre le Yémen ne nous empêcheront pas de poursuivre l'escalade. Il a souligné que le mouvement populaire se poursuivait dans plusieurs pays arabes et occidentaux, avec des manifestations de soutien à l'opération de Jaffa.

Le commandant a souligné que l'agression israélienne contre Hodeidah n'aura pas d'effet dissuasif sur les opérations de soutien à Gaza, et c'est ce que les sionistes admettent, expliquant que l'ennemi admet que le Yémen fabrique des armes de pointe pour frapper « Israël » et qu'il admet l'impact de l'opération sur sa situation économique et le déclin de la bourse, soulignant que les médias ennemis admettent que la guerre à Gaza est le principal moteur des fronts de soutien au peuple palestinien et qu'il est bon que l'ennemi considère le peuple yéménite et ses forces comme « un ennemi très dangereux équipé d'armes modernes », ce qui indique l'efficacité de ce que nous faisons.

Le commandant a ajouté : « L'ennemi a admis qu'il avait été pris pour cible : « L'ennemi a admis avoir été la cible de plus de 200 missiles et drones en provenance du Yémen, et les sionistes s'en inquiètent, et nous voulons qu'ils soient très inquiets, et nous voulons que les sionistes soient très inquiets et ne dorment jamais et ne jouissent jamais de la stabilité, parce qu'ils sont des occupants criminels et injustes. »

Les États-Unis n'ont pas réussi à empêcher les opérations en mer Rouge, le « commandant suprême » des forces américaines au Moyen-Orient l'a confirmé dans un message secret adressé au secrétaire à la guerre, tandis qu'un chercheur d'un institut américain a déclaré que l'opération « Prosperity Keeper » s'était soldée par un échec humiliant.

Le commandant a déclaré : «Nous voulons que le rôle de notre peuple et de ses forces armées reste à ce niveau d'influence, d'efficacité et de grande présence pour soutenir le peuple palestinien ».

Il a rappelé que l'opération de Jaffa et ses conséquences ont occupé une grande place dans les médias israéliens, américains et britanniques, et que le succès du Yémen dans le lancement du drone explosif vers le centre de Tel-Aviv a été considéré par les médias ennemis comme un échec retentissant du système de défense aérienne et la fin de l'ère du « ciel propre », ajoutant que les sionistes connaissent par expérience la détermination et la stabilité de l'armée yéménite, de sorte qu'ils la considèrent comme un « ennemi » étrange auquel les règles habituelles de la dissuasion ne s'appliquent pas ».

Le dirigeant a souligné que l'Iran soutient les Arabes parce que l'ennemi israélien a occupé la Palestine et les pays arabes islamiques et a pris pour cible le Liban, la Syrie, la Jordanie et l'Égypte, ajoutant : « Les crimes génocidaires sionistes à Gaza depuis 10 mois sont tués par le peuple palestinien ou iranien, et même si les crimes sont commis contre le peuple iranien, il est du devoir des musulmans de se tenir aux côtés de l'Iran parce que c'est un pays islamique, et non aux côtés de l'ennemi israélien. »

Al-Sayed a expliqué que parler de l'« Alliance d'Abraham » signifie demander aux Arabes de coopérer avec l'ennemi contre la Palestine, contre eux-mêmes et contre les musulmans, ce qui est absurde, soulignant que le discours sur l'alliance est en harmonie avec certains Arabes qui portent la bannière de la normalisation et soutiennent le crime terrible contre le peuple palestinien et les Juifs en célébrant le slogan « Mort aux Arabes » et, dans leur culture et leurs croyances, les Arabes ne sont que des « animaux ».

Il poursuit : « L'agression barbare contre Gaza et le génocide suffisent à présenter et à imposer la vérité claire et nette sur l'ennemi de cette nation ».

Le dirigeant a souligné que le peuple libre de la nation a créé une nouvelle équation et ouvert des fronts de soutien à Gaza, expliquant que le mouvement populaire de tous les peuples libres dans tous les domaines se poursuit sur le front des médias dans le boycott des produits américains et israéliens, les manifestations se poursuivent au Maroc, en Jordanie et dans de nombreux pays, et il y a des pays occidentaux où les manifestations se sont poursuivies cette semaine.

Il a souligné que la semaine dernière, notre cher peuple a participé à 288 marches avec des chants de soutien à l'opération de Jaffa.

Il a ajouté que le peuple yéménite continuera à soutenir la Palestine et que demain, un million de personnes sortiront pour exprimer leur soutien aux opérations militaires contre l'ennemi israélien.