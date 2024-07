L'opération d’inspection contre le Centre islamique de Hambourg viole les règles régissant la liberté de culte et de pensée (Téhéran)

Selon le rapport de l'IRNA, Ali Bagheri Keni, ministre iranien des Affaires étrangères par intérim, réagissant à l’opération, a publié un article sur le réseau social X et écrit : « L'action des autorités judiciaires et administratives allemandes dans l'inspection des lieux liés au Centre islamique de Hambourg, qui est un des plus anciens Centres islamiques avec une histoire de 70 ans, et qui constitue un héritage précieux d’un grande dignitaire religieux, source de référence des chiites du monde, à savoir l'ayatollah Boroujerdi, est une démarche injustifiée qui viole les règles et normes de la liberté de culte et de pensée. »

« Cette action est un cadeau aux extrémistes, aux auteurs de violences et aux courants qui soutiennent le terrorisme », a prévenu le plus haut diplomate iranien.

Le ministre iranien des Affaires étrangères par intérim a rappelé que « le régime terroriste d'Israël, qui utilise chaque incident pour détourner l'opinion publique du génocide en cours contre les Palestiniens, a également salué cette action de la police allemande ! »

Mettant en garde le gouvernement allemand contre les effets et conséquences de « cet acte violent et injustifié », Ali Bagheri a souligné : « La République islamique d’Iran, aux côtés du monde musulman et des Iraniens à l’étranger, soutient et soutiendra la promotion de la pensée et de la civilisation islamo-iraniennes ainsi que les droits des musulmans et des Iraniens partout dans le monde, y compris en Allemagne. »