Le Hamas rejette le film artificiel qui lui est attribué sur les JO français

Selon l’IRNA ce vendredi, 26 juillet, le site d'information "Palestine Online" a écrit dans un article à ce sujet : « Lors d'un incident surprenant, des internautes étrangers sur les réseaux sociaux ont partagé une vidéo montrant une personne se couvrant le visage avec un foulard palestinien et une chemise avec un motif de drapeau palestinien et qui dit. « Vous avez invité les sionistes aux Jeux Olympiques et vous paierez pour ce que vous avez fait et des rivières de sang couleront dans les rues de Paris. »

Palestine Online a ajouté : « Cette personne qui menace la France d'activités terroristes est un étranger et parle mal l'arabe. »

Selon ce reportage, dans cette vidéo publiée pour la première fois sur le réseau social X (ancien Twitter), l'homme masqué s'en est pris au peuple français et au président français Emmanuel Macron pour avoir soutenu le régime sioniste dans la guerre criminelle contre le peuple palestinien et les internautes n’ont pas tardé à attribuer la vidéo au Hamas, une accusation démentie tout de suite par le Mouvement de Résistance islamique palestinien.

Le Hamas a accusé « Tel Aviv » d'avoir fabriqué ce film pour diaboliser la Résistance palestinienne.

Ezzat al-Rashq, l'un des dirigeants du Hamas, réagissant à la machination a déclaré dans un communiqué : « Des comptes appartenant aux services de sécurité du régime israélien d'occupation ont publié une vidéo artificielle sur les réseaux sociaux et l'ont attribuée à la Résistance palestinienne, dans laquelle la Résistance palestinienne, suite à la participation des athlètes sionistes aux Jeux olympiques, menace Paris d'opérations meurtrières. »



En affirmant que « cette fausse vidéo » fait partie de la propagande du régime sioniste pour inciter le monde contre la Résistance palestinienne », il a souligné l'appel au boycott du régime israélien dans tous les domaines en réponse aux crimes de massacre et de guerre génocidaire de ce régime contre la population de la bande assiégée de Gaza.