Les accusations sionistes contre l'Iran concernant les Jeux olympiques visent à tromper l'opinion publique (Porte-parole)

Les accusations et la haine lancées par le ministre israélien tueuse d'enfants contre la République islamique d'Iran au sujet des Jeux olympiques de Paris 2024 sont une tentative désespérée de détourner l'opinion publique mondiale du génocide à Gaza et de fuir en avant face à la colère et à l'indignation mondiales face aux crimes de guerre commis par ce régime contre le peuple palestinien opprimé, a noté Kanani dans un poste sur les réseaux sociaux.

De telles accusations contredisent la Charte olympique, qui est basée sur la paix et l'amitié, et sont un autre exemple du manque d'engagement d’Israël à l'égard des normes et des valeurs internationales, a réitéré le porte-parole de la diplomatie iranienne.

Les accusations portées par le régime sioniste qui, au cours des dix derniers mois, a tué des dizaines de milliers de Palestiniens innocents, hommes, femmes et enfants, sont plus absurdes que crédibles, a conclu le diplomate iranien.