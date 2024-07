JO 2024 de Paris : réaction de la mission iranienne aux mensonges d'Israël contre Téhéran

New York - IRNA – La représentation d’Iran aux Nations Unies a déclaré en réaction à la campagne d’intoxication du régime israélien contre la République islamique d'Iran pendant les Jeux Olympiques a déclaré : « Les mensonges et la tromperie ne changent pas la place du plaignant et de l'accusé. »

Selon l’IRNA, la mission de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies a déclaré en réaction à la campagne d’intoxication du régime d’Occupation israélien contre Téhéran : « Les actes terroristes n'ont pas leur place dans la logique des groupes de Résistance. Les places du plaignant et de l'accusé ne peuvent pas être changées par le mensonge et la tromperie. » Dans un reportage, l'agence de presse Reuters fait part de la mise en garde du régime israélien adressée à la France contre la possibilité des actes de sabotages lors des Jeux Olympiques menés par l’Iran ou les groupes de Résistance. Poursuivant une campagne d'hystérie iranophobe, le ministre israélien des Affaires étrangères a averti jeudi dans une lettre adressée à son homologue français qu'il existait un possible plan soutenu par l'Iran visant à cibler les athlètes et les touristes israéliens pendant les Jeux olympiques de Paris. La 33e édition des Jeux olympiques d'été de 2024 débute officiellement ce vendredi 26 juillet avec une cérémonie d'ouverture. L’événement est marqué par 329 épreuves dans 32 domaines sportifs avec la participation de 10 500 athlètes représentant 184 pays. Dans ces jeux, qui se poursuivront jusqu'au 11 août, la délégation sportive de la République islamique d'Iran participera aux compétitions avec 39 athlètes. L’Iran a pu obtenir pour ces jeux 40 quotas.